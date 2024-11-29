Боррель закликає посилити підтримку України після обстрілу напередодні

Топдипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель, який іде з цієї посади наприкінці листопада, відреагував на масований російський обстріл України напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Боррель зауважив, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України десятками ракет і безпілотників "саме тоді, коли температура впала до нуля".

"Загарбницька війна Путіна є екзистенційною загрозою для народу України, а також для безпеки Європи", – вважає головний дипломат ЄС.

Реклама:

"Ми повинні посилити нашу підтримку, знявши обмеження на використання зброї проти законних військових цілей і продовжити мобілізацію заморожених російських активів для надання більшої кількості озброєнь", – додав він.

Повітряні сили раніше повідомили, що у ніч проти 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику.

Протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 дронів зі 188 ворожих цілей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга своєю черго заявив, що останній обстріл Росією об’єктів української енергосистеми є черговим нагадуванням, що у Кремлі не думають про справжні мирні перемовини.