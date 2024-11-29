Боррель призывает усилить поддержку Украины после обстрела накануне

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель, который уходит с этой должности в конце ноября, отреагировал на массированный российский обстрел Украины накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Боррель отметил, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины десятками ракет и беспилотников "именно тогда, когда температура упала до нуля".

"Захватническая война Путина является экзистенциальной угрозой для народа Украины, а также для безопасности Европы", – считает главный дипломат ЕС.

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"Мы должны усилить нашу поддержку, сняв ограничения на использование оружия против законных военных целей и продолжить мобилизацию замороженных российских активов для предоставления большего количества вооружений", – добавил он.

Воздушные силы ранее сообщили, что в ночь на 28 ноября Россия осуществила массированную комбинированную ракетно-пушечную атаку на украинскую энергетику.

Противовоздушная оборона уничтожила 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 дронов из 188 вражеских целей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что последний обстрел Россией объектов украинской энергосистемы является очередным напоминанием, что в Кремле не думают о настоящих мирных переговорах.