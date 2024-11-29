Пункты пропуска на границе с Молдовой и Румынией не работают из-за сбоя
Государственная пограничная служба Украины вечером 29 ноября предупредила о приостановлении пропуска через пункты пересечения границы с Молдовой и Румынией.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Facebook, пишет "Европейская правда".
Пограничники сообщили, что в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции "в связи с техническими неисправностями".
Подробнее причина сбоя не уточняется.
"Оформление лиц и транспортных средств приостановлено. Просим учесть данную информацию при планировании поездок", – добавили в ГПСУ.
На украинско-молдавской границе всего есть 58 пунктов пропуска, а на украинско-румынской – 13.
На прошлой неделе сообщалось, что пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств в будние дни на ближайший месяц из-за ремонта моста через реку Тиса.
Кроме того, Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.