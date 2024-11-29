Пункты пропуска на границе с Молдовой и Румынией не работают из-за сбоя

Государственная пограничная служба Украины вечером 29 ноября предупредила о приостановлении пропуска через пункты пересечения границы с Молдовой и Румынией.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Facebook, пишет "Европейская правда".

Пограничники сообщили, что в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции "в связи с техническими неисправностями".

Подробнее причина сбоя не уточняется.

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"Оформление лиц и транспортных средств приостановлено. Просим учесть данную информацию при планировании поездок", – добавили в ГПСУ.

На украинско-молдавской границе всего есть 58 пунктов пропуска, а на украинско-румынской – 13.

На прошлой неделе сообщалось, что пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств в будние дни на ближайший месяц из-за ремонта моста через реку Тиса.

Кроме того, Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.