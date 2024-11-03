В аеропорту Гельсінкі трагічно загинув співробітник наземної служби: його розчавив літак
Співробітник аеропорту загинув в результаті нещасного випадку на робочому місці в аеропорту Гельсінкі-Вантаа рано вранці в суботу.
Про це повідомляє фінське видання Iltalehti, пише "Європейська правда".
За поточною інформацією, смертельна аварія сталася під час буксирування літака, який летів до столиці Фінляндії з Токіо, зі стоянки за допомогою тягача.
Співробітник наземної служби аеропорту опинився між фюзеляжем і транспортним засобом для спорожнення туалетів літака. Він був розчавлений і загинув.
На цей момент ведеться розслідування, щоб встановити причину аварії, яка призвела до смерті. Поки підозр у кримінальному злочині немає, заявили у поліції.
За даними аеропортової компанії Finavia, загиблий був співробітником компанії з наземного обслуговування Aviator Finland.
61-річний чоловік багато років працював наземним робітником в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, а також брав активну участь у волонтерській пожежній бригаді та місцевій команді рятувальної служби.
Нагадаємо, нещодавно в італійському аеропорту у літака Ryanair загорівся двигун.
А у вересні у варшавському аеропорту імені Шопена екстрено приземлився літак з Москви, що прямував до Стамбула.