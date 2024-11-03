В аэропорту Хельсинки трагически погиб сотрудник наземной службы: его раздавил самолет
Сотрудник аэропорта погиб в результате несчастного случая на рабочем месте в аэропорту Хельсинки-Вантаа рано утром в субботу.
Об этом сообщает финское издание Iltalehti, пишет "Европейская правда".
По текущей информации, смертельная авария произошла во время буксировки самолета, летевшего в столицу Финляндии из Токио, со стоянки с помощью тягача.
Сотрудник наземной службы аэропорта оказался между фюзеляжем и транспортным средством для опорожнения туалетов самолета. Он был раздавлен и погиб.
На данный момент ведется расследование, чтобы установить причину аварии, которая привела к смерти. Пока подозрений в уголовном преступлении нет, заявили в полиции.
По данным аэропортовой компании Finavia, погибший был сотрудником компании по наземному обслуживанию Aviator Finland.
61-летний мужчина много лет работал наземным рабочим в аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также принимал активное участие в волонтерской пожарной бригаде и местной команде спасательной службы.
Напомним, недавно в итальянском аэропорту у самолета Ryanair загорелся двигатель.
А в сентябре в варшавском аэропорту имени Шопена экстренно приземлился самолет из Москвы, следовавший в Стамбул.