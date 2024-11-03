В аэропорту Хельсинки трагически погиб сотрудник наземной службы: его раздавил самолет

Сотрудник аэропорта погиб в результате несчастного случая на рабочем месте в аэропорту Хельсинки-Вантаа рано утром в субботу.

Об этом сообщает финское издание Iltalehti, пишет "Европейская правда".

По текущей информации, смертельная авария произошла во время буксировки самолета, летевшего в столицу Финляндии из Токио, со стоянки с помощью тягача.

Сотрудник наземной службы аэропорта оказался между фюзеляжем и транспортным средством для опорожнения туалетов самолета. Он был раздавлен и погиб.

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На данный момент ведется расследование, чтобы установить причину аварии, которая привела к смерти. Пока подозрений в уголовном преступлении нет, заявили в полиции.

По данным аэропортовой компании Finavia, погибший был сотрудником компании по наземному обслуживанию Aviator Finland.

61-летний мужчина много лет работал наземным рабочим в аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также принимал активное участие в волонтерской пожарной бригаде и местной команде спасательной службы.

Напомним, недавно в итальянском аэропорту у самолета Ryanair загорелся двигатель.

А в сентябре в варшавском аэропорту имени Шопена экстренно приземлился самолет из Москвы, следовавший в Стамбул.