Зеленський закликав понад 40 країн підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Президент Володимир Зеленський закликав Європу та "демократичних друзів у світі" надати політичну підтримку створенню трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав у зверненні до представників понад 40 країн, які зібралися 9 травня у Львові.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб агресор поніс відповідальність за війну.

"Якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне", – відзначив Зеленський у своєму зверненні.

Він наголосив, що цього більше не можна допустити, тому необхідно створити механізм, здатний запобігти майбутнім війнам – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України.

"І сьогодні, коли у Львові зібралися представники понад 40 країн, я закликаю всю Європу та наших демократичних друзів у світі надати цьому рішенню політичну підтримку", – підкреслив Зеленський.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Владіміра Путіна відбудеться у Львові 9 травня.

Міністри закордонних справ країн Європи прибули до Львова для участі у засіданні міністрів закордонних справ ЄС та засідання Основної групи з питань Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.