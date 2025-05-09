Розвідка Естонії: наближення 9 травня спонукало РФ до агресивніших штурмових дій в Україні

Збільшення кількості російських атак в Україні можна пояснити приходом 9 травня, яке спонукало тактичних командирів до ще більш агресивних дій своїх штурмових підрозділів.

Про це заявив керівник розвідувального центру Естонії полковник Антс Ківісельг на щотижневій пресконференції, присвяченій ситуації у війні в Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ківісельг повідомив, що за минулий тиждень середня кількість щоденних обстрілів з боку збройних сил Російської Федерації залишилася на рівні 210. На початку тижня Росія значно посилила свій наступальний тиск – до 269 обстрілів за добу.

"На фронті збройні формування РФ продовжують здійснювати обстріли на всіх усталених напрямках. Основним напрямком наступу збройних формувань Російської Федерації залишається Донецька область, де найактивніша наступальна діяльність – дві третини всіх обстрілів – продовжує відбуватися навколо міста Покровська та у напрямку Новопавлівки", – повідомив Ківісельг.

За його словами, успіх російських атак є обмеженим, але, на жаль, послідовним.

"Нарешті їм вдалося відрізати основну дорогу Т-0504, що з'єднує Покровськ та Костянтинівку, біля населеного пункту Малинівка. Противник, ймовірно, намагається просуватися паралельно дорозі аж до самої Костянтинівки. Цьому також сприяє тиск з боку Торецька. На інших напрямках атаки російських збройних формувань не мали успіху і лінія контролю не змінилася", – повідомив Ківісельг.

За словами Ківісельга, діяльність авіації та підрозділів непрямої дії також залишається стабільно активною.

"Збільшення кількості обстрілів можна пояснити наближенням крайнього терміну – 9 травня, що, ймовірно, спонукало тактичних керівників до ще більш агресивних дій своїх наступальних підрозділів. Водночас українські підрозділи витримують наступальний тиск. Помітних приготувань до встановлення режиму припинення вогню в діях Росії не спостерігається", – зазначив Ківісельг.

Нагадаємо, музей естонського міста Нарва розмістив 9 травня на кордоні з Росією великий плакат, що ставить знак рівності між лідером РФ Владіміром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.