Стало відомо, що ще потрібно зробити для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Перш ніж Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України офіційно почне працювати, мають бути реалізовані декілька стадій юридичної роботи.
Про це йдеться у статті "Європейської правди".
Зокрема, наступної середи, 14 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Люксембурзі глава МЗС Андрій Сибіга офіційно ініціює створення трибуналу.
Далі, за тиждень-два, пакет документів щодо трибуналу офіційно затвердять у Страсбурзі, а потім Україна і Рада Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу як міжнародної організації та статут трибуналу.
Всі ці документи вже є, вони узгоджені і вже не будуть змінюватися. Голоси у Раді Європи також є – Угорщина, Сербія та ще кілька країн, звісно ж, будуть проти, але одностайності не потрібно. Угоду і статут також має ратифікувати Верховна Рада.
Далі відбудеться найдовший етап: європейські й не лише європейські країни запросять підписати "розширену часткову угоду" щодо їхньої участі у роботі трибуналу. Парламент кожної з цих держав має цю угоду ратифікувати, і не усюди це буде просто зробити.
Лише після того, як збереться певна кількість ратифікацій, яку має наперед визначити Рада Європи – трибунал зможе повноцінно запрацювати. А згодом мають бути підписані і теж ратифіковані двосторонні угоди про співпрацю, які дозволять виконати рішення трибуналу – як-от про конфіскацію майна засуджених, видачу підсудних у Гаагу тощо.
Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.
Сибіга і Каллас також розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова.
Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"