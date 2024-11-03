Подсчет голосов ЦИК Молдовы подтвердил лидерство Санду, голоса диаспоры еще считают

Данные молдавского Центризбиркома о подсчете голосов на выборах президента Молдовы подтвердили лидерство кандидата Майи Санду.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

После подсчета бюллетеней с 92,5% участков голоса в пользу Майи Санду перевесили количество голосов за ее противника Александра Стояногло, выдвинутого пророссийской соцпартией.

При этом важно, что голоса избирателей внутри Молдовы уже посчитаны, однако впереди – подсчет большей части голосов диаспоры в странах ЕС. Диаспора показала на выборах беспрецедентную явку: за рубежом проголосовало более 320 тысяч голосов из общего количества менее 1.7 млн голосов. Сейчас подсчет голосов зарубежных избирателей дает Санду около 80% голосов, и этот показатель скорее всего возрастет.

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Майя Санду уже вышла к своим сторонникам в избирательном штабе под скандирование "Майя Санду – президент" и "Победа!".

Как сообщала "Европейская правда", после подсчета основной части голосов стало известно, что Майя Санду побеждает на выборах за счет диаспоры.

Выборы сопровождались рядом инцидентов, в частности, на выборах в Молдове "заминировали" четыре участка в диаспоре, которая поддерживает Санду.

В то же время, неизвестные "заминировали" мост, по которому едут голосовать из Приднестровья.