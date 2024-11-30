На акції протесту в Тбілісі серйозно постраждала відома журналістка-розслідувачка

На акції протесту біля будівлі парламенту Грузії постраждала журналістка телеканалу TV Pirveli Маріам Гапріндашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

За даними телекомпанії, вона зазнала фізичного насильства з боку представників спецназу. У журналістки розбита голова, у неї виникли труднощі з диханням. На деякий час вона втратила свідомість.

Першу допомогу журналістці надали медики, які чергували на акції. Згодом її було екстрено госпіталізовано.

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Травму дістав також оператор знімальної групи TV Pirveli, проте він зміг продовжити роботу на акції протесту.

Унаслідок дій силовиків увечері 29 листопада постраждав також фотограф і кореспондент видання Paper Kartuli Федір Худокормов. Він повідомив, що до нього застосували фізичне насильство співробітники спецназу.

На акції протесту днем раніше також було зафіксовано численні інциденти нападів на журналістів і перешкоджання їхній професійній діяльності. Кілька співробітників ЗМІ було госпіталізовано.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

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