На акции протеста в Тбилиси серьезно пострадала известная журналистка

На акции протеста у здания парламента Грузии пострадала журналистка телеканала TV Pirveli Мариам Гаприндашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

По данным телекомпании, она подверглась физическому насилию со стороны представителей спецназа. У журналистки разбита голова, у нее возникли трудности с дыханием. На некоторое время она потеряла сознание.

Первую помощь журналистке оказали медики, которые дежурили на акции. Впоследствии она была экстренно госпитализирована.

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Травму получил также оператор съемочной группы TV Pirveli, однако он смог продолжить работу на акции протеста.

В результате действий силовиков вечером 29 ноября пострадал также фотограф и корреспондент издания Paper Kartuli Федор Худокормов. Он сообщил, что к нему применили физическое насилие сотрудники спецназа.

На акции протеста днем ранее также были зафиксированы многочисленные инциденты нападений на журналистов и препятствование их профессиональной деятельности. Несколько сотрудников СМИ были госпитализированы.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

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