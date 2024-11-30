На акции протеста в Тбилиси серьезно пострадала известная журналистка
На акции протеста у здания парламента Грузии пострадала журналистка телеканала TV Pirveli Мариам Гаприндашвили.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.
По данным телекомпании, она подверглась физическому насилию со стороны представителей спецназа. У журналистки разбита голова, у нее возникли трудности с дыханием. На некоторое время она потеряла сознание.
Первую помощь журналистке оказали медики, которые дежурили на акции. Впоследствии она была экстренно госпитализирована.
Травму получил также оператор съемочной группы TV Pirveli, однако он смог продолжить работу на акции протеста.
В результате действий силовиков вечером 29 ноября пострадал также фотограф и корреспондент издания Paper Kartuli Федор Худокормов. Он сообщил, что к нему применили физическое насилие сотрудники спецназа.
На акции протеста днем ранее также были зафиксированы многочисленные инциденты нападений на журналистов и препятствование их профессиональной деятельности. Несколько сотрудников СМИ были госпитализированы.
Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.
Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.
Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.
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