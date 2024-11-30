Франція відреагувала на розгін протестувальників в Грузії

У Франції заявили, що занепокоєні даними про розгін протестувальників на акціях в Грузії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".

У французькому зовнішньополітичному відомстві закликали грузинську владу поважати право на мирний протест.

"Необхідно поважати основні свободи, політичний плюралізм і громадянське суспільство", – йдеться в заяві.

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У МЗС наголосили, що разом зі своїми європейськими партнерами Франція продовжуватиме підтримувати тісні зв'язки з грузинським народом і "підтримувати його європейські устремління, які не повинні бути зраджені".

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест після заяви грузинського уряду про відмову від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". В ході протестів стались сутички з поліцією, у підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".