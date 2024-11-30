Франция отреагировала на разгон протестующих в Грузии

Во Франции заявили, что обеспокоены данными о разгоне протестующих на акциях в Грузии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда".

Во французском внешнеполитическом ведомстве призвали грузинские власти уважать право на мирный протест.

"Необходимо уважать основные свободы, политический плюрализм и гражданское общество", – говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что вместе со своими европейскими партнерами Франция будет продолжать поддерживать тесные связи с грузинским народом и "поддерживать его европейские устремления, которые не должны быть преданы".

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест после заявления грузинского правительства об отказе от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". В ходе протестов произошли столкновения с полицией, в итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".