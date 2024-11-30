Эрдоган недоволен ООН и призывает ее реформировать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций больше не является эффективным инструментом глобального управления и должна быть реформирована.

Как сообщает "Европейская правда", заявление турецкого президента приводит "Укринформ".

По словам президента Турции, эта реформа должна состояться быстро.

"Одним из важнейших результатов Второй мировой войны, в которой погибли миллионы людей, было создание системы Организации Объединенных Наций, которая была широкой платформой, где могли объединиться все страны, большие и малые. Так можем ли мы продолжать работать с ООН сейчас? Нет. ООН должна быть полностью реформирована", – сказал Эрдоган.

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Он также добавил, что судьба стран "не может оставаться в руках пяти постоянных членов Совбеза ООН".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Также литовский президент Гитанас Науседа выражал убеждение о необходимости реформирования Совбеза ООН на фоне войны России против Украины.