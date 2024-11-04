Украинцы оценили возможность успеха в войне при должной поддержке Запада

Среди украинцев, которые верят в то, что Россия исчерпывает свои ресурсы, более 90% уверены, что Украина сможет нанести РФ существенные неудачи при должной поддержке Запада.

Об этом стало известно из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

Украинцев спросили, верят ли они, что Россия исчерпывает свои ресурсы, а Украина при поддержке мира сможет в обозримом будущем завершить войну на приемлемых условиях.

Как свидетельствует опрос, среди тех, кто верит в безграничные ресурсы России, меньше тех, кто считает, что с поддержкой Запада можно достичь успеха – 71% против 92% среди тех, кто считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы.

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Скриншот: КМИС

КМИС провел опрос по собственной инициативе в течение 20 сентября – 3 октября методом телефонных интервью. В опросе приняли участие 989 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Недавно из опроса социологической группы "Рейтинг" стало известно, что количество украинцев, которые верят в скорое вступление в ЕС, снизилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом, когда таких было более 60%.

Этот же опрос свидетельствует о том, что более 50% украинцев считают, что для вступления в ЕС Украина нуждается в дальнейших реформах.

Также писали, что 70% украинцев считают неэффективной поддержку ЕС борьбы с коррупцией в Украине, в то же время большинство респондентов считают это направление европейской поддержки актуальным.