Єврокомісія перевірить, чи пристрої Apple відповідають новому законодавству

Єврокомісія перевірить відповідність операційної системи пристроїв Apple iPadOS усім вимогам за новим законом ЄС про цифрові ринки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

У Єврокомісії розпочнуть перевірку того, чи компанія Apple у визначені терміни забезпечила відповідність операційної системи своїх пристроїв усім вимогам Акту про цифрові ринки (DMA).

У квітні 2024 року Єврокомісія внесла операційну систему iPadOS до переліку ключових платформених сервісів.

Реклама:

За вимогами нового законодавства компанія Apple має, серед іншого, дозволити користувачам використовувати на iPadOS браузер за їхнім вибором, уможливити використання альтернативних "магазинів застосунків" та дозволити безперешкодний доступ до всіх функцій системи різних аксесуарів, як бездротові навушники і смартручки.

Apple must ensure its iPadOS complies with the obligations under the Digital Markets Act.



Among others, Apple must:



🌐 Allow users to set their default web browser

📱 Permit alternative app stores

🎧 Ensure accessory devices can access iPadOS features ↓#DMA