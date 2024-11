Еврокомиссия проверит, отвечают ли устройства Apple новому законодательству

Еврокомиссия проверит соответствие операционной системы устройств Apple iPadOS всем требованиям по новому закону ЕС о цифровых рынках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В Еврокомиссии начнут проверку того, обеспечила ли компания Apple в определенные сроки соответствие операционной системы своих устройств всем требованиям Акта о цифровых рынках (DMA).

В апреле 2024 года Еврокомиссия внесла операционную систему iPadOS в перечень ключевых платформенных сервисов.

По требованиям нового законодательства компания Apple должна, среди прочего, позволить пользователям использовать на iPadOS браузер по их выбору, сделать возможным использование альтернативных "магазинов приложений" и разрешить беспрепятственный доступ ко всем функциям системы различных аксессуаров, как беспроводные наушники и смартручки.

