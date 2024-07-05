Албанія позбавила посади мера грецької меншини, посиливши напруженість з Афінами

Виборчий орган Албанії позбавив мера етнічної грецької меншини Фреді Беллері його посади після того, як він був ув'язнений за звинуваченням у підкупі виборців на муніципальних виборах минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Нові вибори мера міста Хімара, що знаходиться за 240 кілометрів на південь від столиці Тирани, відбудуться 4 серпня.

У відповідь на це рішення міністерство закордонних справ Греції оприлюднило заяву, в якій йдеться про те, що справа Беллері "піднімає кілька питань, що стосуються фундаментальних принципів верховенства права" в Албанії.

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Наприкінці червня албанський апеляційний суд залишив у силі вирок про дворічне ув'язнення для обраного мера грецької меншини.

Таким чином, він відмовився змінити вирок суду першої інстанції, винесений у березні 51-річному Беллері, який був ув'язнений за звинуваченням у підкупі виборців на муніципальних виборах минулого року.

Беллері, який має подвійне громадянство, також виграв місце в Європейському парламенті, представляючи грецьку керівну консервативну партію "Нова демократія", на виборах до ЄС, що відбулися на початку цього місяця.

Минулого року Беллері був обраний мером міста Хімара. Його заарештували за два дні до голосування, звинувативши в тому, що він пропонував 40 000 албанських леків (360 євро на той час), щоб купити вісім голосів. Бєллері так і не був приведений до присяги, оскільки перебував під арештом, а пізніше був засуджений до двох років ув'язнення.

Беллері відкинув звинувачення, а Афіни назвали його затримання політично мотивованим.

Греція вимагала, щоб Беллері був приведений до присяги в очікуванні суду, але прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що це судове, а не політичне питання.

Відносини між Албанією і Грецією часто переживали періоди напруженості через культурні та історичні відмінності, а також через величезну кількість албанських іммігрантів у Греції і грецької меншини в Албанії.

Греція у березні заявила, що рішення суду посилило занепокоєння щодо об'єктивності судового процесу.

Давня позиція Греції полягає в тому, що Албанія повинна поважати права обраного мера, і що від цього залежить її заявка на вступ до Європейського Союзу.