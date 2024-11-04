Генсек НАТО: Rheinmetall скоро добудує другий військовий завод в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall невдовзі завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що розвиток оборонної промисловості є ключовим для безпеки Європи і захисту України.



"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", – сказав Рютте.



Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року також серйозно наростив випуск боєприпасів.

Крім того, за словами генсека, німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України.

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Нещодавно гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявляв про наміри відкрити в Україні загалом чотири заводи.

Нагадаємо, італійська компанія Leonardo SpA та німецька Rheinmetall AG домовилися створити спільне підприємство з виробництва військових бойових машин у Європі.

Також у квітні Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.