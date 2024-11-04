Генсек НАТО: Rheinmetall скоро достроит второй военный завод в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вскоре завершит строительство второго военного предприятия в Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что развитие оборонной промышленности является ключевым для безопасности Европы и защиты Украины.



"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", – сказал Рютте.



Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года также серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

Кроме того, по словам генсека, немецкая промышленность является крайне важной для НАТО и Украины.

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Недавно гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявлял о намерениях открыть в Украине всего четыре завода.

Напомним, итальянская компания Leonardo SpA и немецкая Rheinmetall AG договорились создать совместное предприятие по производству военных боевых машин в Европе.

Также в апреле Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.