Генсек НАТО: Rheinmetall скоро достроит второй военный завод в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вскоре завершит строительство второго военного предприятия в Украине.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что развитие оборонной промышленности является ключевым для безопасности Европы и защиты Украины.
"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", – сказал Рютте.
Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года также серьезно нарастил выпуск боеприпасов.
Кроме того, по словам генсека, немецкая промышленность является крайне важной для НАТО и Украины.
Недавно гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявлял о намерениях открыть в Украине всего четыре завода.
Напомним, итальянская компания Leonardo SpA и немецкая Rheinmetall AG договорились создать совместное предприятие по производству военных боевых машин в Европе.
Также в апреле Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.