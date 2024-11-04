В Італії знову заблокували схему з вислання мігрантів до Албанії

Суд на італійському острові Сицилія скасував арешт мігранта з Єгипту, якого за домовленістю між Італією та Албанією мали б вислати до останньої країни для очікування розгляду його заявки на притулок.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Il Foglio.

У рішенні сицилійського суду міститься посилання на постанову Суду Європейського Союзу від 4 жовтня, яка переосмислює концепцію безпечної країни походження і визначає, що Єгипет такою не є.

Судді також вказують, що рішення Суду ЄС має переважну силу над постановою уряду Італії, яка теж визначає перелік безпечних країн походження і яку той хотів використати для розблокування вислання мігрантів до Албанії.

Реклама:

Рішення суду на Сицилії завдає чергового удару по схемі, ініційованій італійською прем’єркою Джорджією Мелоні та покликаною стримати наплив мігрантів до середземноморської країни.

Схема передбачає прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія в Албанії, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію.

Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.