В Италии снова заблокировали схему по высылке мигрантов в Албанию

Суд на итальянском острове Сицилия отменил арест мигранта из Египта, которого по договоренности между Италией и Албанией должны были бы выслать в последнюю страну для ожидания рассмотрения его заявки на убежище.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Il Foglio.

В решении сицилийского суда содержится ссылка на постановление Суда Европейского Союза от 4 октября, которое переосмысливает концепцию безопасной страны происхождения и определяет, что Египет таковой не является.

Судьи также указывают, что решение Суда ЕС имеет преимущественную силу над постановлением правительства Италии, которое тоже определяет перечень безопасных стран происхождения и которое тот хотел использовать для разблокирования высылки мигрантов в Албанию.

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Решение суда на Сицилии наносит очередной удар по схеме, инициированной итальянским премьером Джорджией Мелони и призванной сдержать наплыв мигрантов в средиземноморскую страну.

Схема предусматривает прием беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия в Албании, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию.

Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.