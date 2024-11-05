Гарріс і Трамп виступили із останніми передвиборчими промовами у "хиткій" Пенсильванії

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп 4 листопада виступили з останніми передвиборчими промовами у Пенсильванії – одному із семи ключових штатів на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кандидати виступали у невеликих містах на південному сході Пенсильванії – Редінгу та Аллентауні – за день до виборів 5 листопада.

Трамп впевнений: якщо виграє у Пенсильванії, то "виграє все".

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"Якщо ми виграємо у Пенсильванії – ми виграємо все", – сказав кандидат від республіканців, виступаючи в Редінгу.

Гарріс провела захід приблизно за 50 кілометрів від свого опонента в Аллентауні.

"Нам потрібно, щоб кожен у Пенсильванії проголосував. Ви зробите різницю на цих виборах", – заявила вона.

Під час свого виступу Гарріс сфокусувалася на латиноамериканських виборцях. Вона зробила це після того, як комік під час заходу Трампа минулих вихідних пожартував про Пуерто-Рико як про "плавучий острів сміття".

"Я стою тут і пишаюся своєю давньою прихильністю до Пуерто-Рико та її народу, і я буду президентом для всіх американців", – заявила Гарріс.

Гарріс і Трамп протягом усієї кампанії робили все можливе, щоб отримати 19 голосів виборників у Пенсильванії.

Завоювання Пенсильванії та ще шести "хитких" штатів є найкращим шляхом для кожного з кандидатів отримати необхідні 270 голосів у Колегії виборників.

5 листопада у США розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Як повідомлялося, понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе.