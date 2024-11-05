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Бербок відвідала Ягідне на Чернігівщині: Це місце показує, що означає російська окупація

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Новини — Вівторок, 5 листопада 2024, 16:38 — Іванна Костіна

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала село Ягідне у Чернігівській області, де у перші тижні російської окупації сотні місцевих мешканців тримали у підвалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Анналена Бербок прибула до України напередодні з восьмим від повномасштабного вторгнення Росії візитом.

 
фото dpa

"Це місце дає зрозуміти... що означає російська окупація: нелюдськість, терор, речі, які ніхто в цьому світі не хоче пережити", – сказала міністерка  у Ягідному.

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Під час російської окупації села у 2022 році солдати утримували 350 мешканців у підвалі школи, в тому числі п'ятьох немовлят. Десять літніх людей померли тоді, а семеро були розстріляні.

"І коли ми пам'ятаємо про ці страждання, які сталися тут, то наша місія в ці дні полягає в тому, щоб безперервно працювати над тим, щоб люди по всій Україні могли одного дня знову жити в мирі", – заявила Бербок.

Україна потребує "підтримки для оборони і самооборони, а також для звільнення місць, які залишаються під окупацією", наголосила вона.

Президент Володимир Зеленський раніше розповів про зустріч з Бербок, яка в понеділок, 4 листопада, перебувала з візитом у Києві.

За словами глави держави, з Бербок він обговорив "військову підтримку, інвестиції в оборону України та виклики, які стоять перед нами напередодні зими".

Під час візиту глава німецького МЗС оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.

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