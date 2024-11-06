Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Об этом он написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Орбан заявил, что это "самое большое возвращение в политической истории США".

"Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!" – акцентировал венгерский премьер.

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Как известно, Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США, в частности заявлял, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.

ДОПОЛНЕНО В 10:06. Также свои поздравления выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и заявил, что это должно помочь "установить мир в Украине".

По его словам, во время президентства Трампа в 2016-2020 годах венгерско-американские политические отношения "были на пике", а диалог и переговоры "были на передовой в решении конфликтов, которые угрожают мировой безопасности".

"После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов, чем когда-либо, на установление мира!" – добавил Сийярто.

Как писала "Европейская правда", сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.

Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

Напомним, Венгрия 7 ноября будет принимать саммит Европейского политического сообщества, а на следующий день, 8 ноября, состоится встреча лидеров ЕС.

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