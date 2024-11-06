Сійярто їде у Словаччину через можливі обмеження угорської мови

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто наступного тижня вирушить до Словаччини для консультацій через закон, який обмежує використання угорської мови.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex, заявив речник МЗС Угорщини Мате Пачолай.

За словами Пачолая, Сійярто проведе переговори стосовно закону про угорську мову зі спікером словацького парламенту Петером Зігою під час візиту наступного понеділка, 11 листопада, а 14 листопада – прийме словацького візаві Юрая Бланара в Будапешті.

"Між міністерствами закордонних справ Угорщини та Словаччини тривають консультації щодо закону про державну мову", – додав він.

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Напередодні ЗМІ опублікували законопроєкт Міністерства культури Словаччини, який, серед іншого, забороняє використання угорської мови в поштових службах і на залізничному транспорті.

Крім того, на публічних вивісках і рекламних оголошеннях, згідно з проєктом, текст словацькою мовою має розміщуватись у першу чергу (раніше існували винятки для населених пунктів із угорською громадою), а за порушення збільшуються штрафи.

Інформація про підготовку відповідного законопроєкту з’явилась ще у жовтні.

Зазначимо, що угорський уряд Віктора Орбана з 2017 року блокує євроатлантичну інтеграцію України через закон про освіту та мову, а свою підтримку на всіх форумах пов’язує з виправленням ухвалених положень і дотримання прав меншин.

Читайте також архівну статтю "ЄвроПравди" про те, як Словаччина та Угорщина свого часу вирішили претензії стосовно прав меншин.