Сийярто едет в Словакию из-за возможных ограничений венгерского языка

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на следующей неделе отправится в Словакию для консультаций из-за закона, который ограничивает использование венгерского языка.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex, заявил представитель МИД Венгрии Мате Пачолай.

По словам Пачолая, Сийярто проведет переговоры относительно закона о венгерском языке со спикером словацкого парламента Петером Зигой во время визита в следующий понедельник, 11 ноября, а 14 ноября – примет словацкого визави Юрая Бланара в Будапеште.

"Между министерствами иностранных дел Венгрии и Словакии продолжаются консультации по закону о государственном языке", – добавил он.

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Накануне СМИ опубликовали законопроект Министерства культуры Словакии, который, среди прочего, запрещает использование венгерского языка в почтовых службах и на железнодорожном транспорте.

Кроме того, на публичных вывесках и рекламных объявлениях, согласно проекту, текст на словацком языке должен размещаться в первую очередь (ранее существовали исключения для населенных пунктов с венгерской общиной), а за нарушение увеличиваются штрафы.

Информация о подготовке соответствующего законопроекта появилась еще в октябре.

Отметим, что венгерское правительство Виктора Орбана с 2017 года блокирует евроатлантическую интеграцию Украины из-за закона об образовании и языке, а свою поддержку на всех форумах связывает с исправлением принятых положений и соблюдением прав меньшинств.

Читайте также архивную статью "ЕвроПравды" о том, как Словакия и Венгрия в свое время решили претензии относительно прав меньшинств.