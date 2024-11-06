Німець помилково отримав 1700 листів від податкової

Міністерство фінансів Німеччини перепросило в жителя міста Квікборн, що в землі Шлезвіг-Гольштейн, через випадкове відправлення 1700 повідомлень з податкової інспекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Чоловік подав до податкової заявку на оформлення кабінету в системі Elster, яка дозволяє подавати фінансову звітність онлайн.

Але наприкінці минулого тижня йому доставили 10 коробок ідентичних листів з податкової служби Німеччини, в кожному з яких був один і той самий секретний код для користування системою.

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"Спочатку я дуже злякався… Коли йдеться про податкову, то не очікуєш, що вона робить помилку. Найімовірніше, думаєш, що ц ети напартачив", – розповів чоловік.

У Міністерстві фінансів Німеччини підтвердили інцидент, сказавши, що лист про доступ до Elster потрапив у "часову петлю" через технічку помилку, "спричинену одночасним переведенням годинників".

Відомвство повідомило, що зв'язалося з чоловіком з Квікборна.

"Звичайно, було запропоновано зібрати і знищити зайві листи. Однак, з погляду платника податків, це було зайвим", – додали в німецькому Мінфіні.

Чинний німецький уряд Олафа Шольца неодноразово обіцяв скоротити бюрократичну тяганину та перевести низку адміністративних процесів онлайн. Сам Шольц колись скаржився, що йому довелося подавати документи на отримання паспорта та посвідчення особи особисто, а не онлайн.

А минулого року Німеччина спільно із Францією пропонувала ініціативу, покликану зменшити обсяги бюрократії у Євросоюзі.