Немец по ошибке получил 1700 писем от налоговой по ошибке
Министерство финансов Германии извинилось перед жителем города Квикборн, что в земле Шлезвиг-Гольштейн, из-за случайной отправки 1700 сообщений из налоговой инспекции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.
Мужчина подал в налоговую заявку на оформление кабинета в системе Elster, которая позволяет подавать финансовую отчетность онлайн.
Но в конце прошлой недели ему доставили 10 коробок идентичных писем из налоговой службы Германии, в каждом из которых был один и тот же секретный код для пользования системой.
"Сначала я очень испугался... Когда речь идет о налоговой, то не ожидаешь, что она делает ошибку. Скорее всего, думаешь, что он напортачил", – рассказал мужчина.
В Министерстве финансов Германии подтвердили инцидент, сказав, что письмо о доступе к Elster попало в "часовую петлю" из-за технической ошибки, "вызванной одновременным переводом часов".
Ведомство сообщило, что связалось с мужчиной из Квикборна.
"Конечно, было предложено собрать и уничтожить лишние письма. Однако, с точки зрения налогоплательщика, это было лишним", – добавили в немецком Минфине.
Действующее немецкое правительство Олафа Шольца неоднократно обещало сократить бюрократическую волокиту и перевести ряд административных процессов онлайн. Сам Шольц когда-то жаловался, что ему пришлось подавать документы на получение паспорта и удостоверения личности лично, а не онлайн.
А в прошлом году Германия совместно с Францией предлагала инициативу, призванную уменьшить объемы бюрократии в Евросоюзе.