Немец по ошибке получил 1700 писем от налоговой по ошибке

Министерство финансов Германии извинилось перед жителем города Квикборн, что в земле Шлезвиг-Гольштейн, из-за случайной отправки 1700 сообщений из налоговой инспекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Мужчина подал в налоговую заявку на оформление кабинета в системе Elster, которая позволяет подавать финансовую отчетность онлайн.

Но в конце прошлой недели ему доставили 10 коробок идентичных писем из налоговой службы Германии, в каждом из которых был один и тот же секретный код для пользования системой.

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"Сначала я очень испугался... Когда речь идет о налоговой, то не ожидаешь, что она делает ошибку. Скорее всего, думаешь, что он напортачил", – рассказал мужчина.

В Министерстве финансов Германии подтвердили инцидент, сказав, что письмо о доступе к Elster попало в "часовую петлю" из-за технической ошибки, "вызванной одновременным переводом часов".

Ведомство сообщило, что связалось с мужчиной из Квикборна.

"Конечно, было предложено собрать и уничтожить лишние письма. Однако, с точки зрения налогоплательщика, это было лишним", – добавили в немецком Минфине.

Действующее немецкое правительство Олафа Шольца неоднократно обещало сократить бюрократическую волокиту и перевести ряд административных процессов онлайн. Сам Шольц когда-то жаловался, что ему пришлось подавать документы на получение паспорта и удостоверения личности лично, а не онлайн.

А в прошлом году Германия совместно с Францией предлагала инициативу, призванную уменьшить объемы бюрократии в Евросоюзе.