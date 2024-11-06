Ультраправі євродепутати привітали перемогу Трампа і закликали "повернути Європі велич"
Новини — Середа, 6 листопада 2024, 19:31 —
Члени групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США закликами "повернути Європі велич".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Представники єврогрупи з іспанської партії Vox, Австрійської партії свободи та угорського "Фідеса" знялись у відео, де вітають Трампа в коридорах Європейського парламенту під пісню YMCA групи Village People.
Congratulations @realDonaldTrump 🇺🇸, now it is our turn! #Patriots pic.twitter.com/tbwFmrWQHzРеклама:– Patriots for Europe (@PatriotsEP) November 6, 2024
За словами політиків, майбутнє повернення республіканця до Білого дому продемонструвало "волю народу до нового сміливого напрямку".
"Тепер настав час для нас у Європі наслідувати цей приклад", – вважають вони.
Наприкінці відео євродепутати вдягають кепки з написом "Повернімо Європі велич", який обігрує гасло кампанії Трампа "Повернімо Америці велич".
"Фідес" – партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найближчого союзника Трампа в Європі. Орбан привітав республіканця Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.
Також угорський прем'єр на тлі успіхів Республіканської партії на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.
Читайте також найголовніше про вибори у США та наслідки для України.