Ультраправі євродепутати привітали перемогу Трампа і закликали "повернути Європі велич"

Члени групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США закликами "повернути Європі велич".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Представники єврогрупи з іспанської партії Vox, Австрійської партії свободи та угорського "Фідеса" знялись у відео, де вітають Трампа в коридорах Європейського парламенту під пісню YMCA групи Village People.

За словами політиків, майбутнє повернення республіканця до Білого дому продемонструвало "волю народу до нового сміливого напрямку".

"Тепер настав час для нас у Європі наслідувати цей приклад", – вважають вони.

Наприкінці відео євродепутати вдягають кепки з написом "Повернімо Європі велич", який обігрує гасло кампанії Трампа "Повернімо Америці велич".

"Фідес" – партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найближчого союзника Трампа в Європі. Орбан привітав республіканця Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.

Також угорський прем'єр на тлі успіхів Республіканської партії на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

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