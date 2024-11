Ультраправі євродепутати привітали перемогу Трампа і закликали "повернути Європі велич"

Члени групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США закликами "повернути Європі велич".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Представники єврогрупи з іспанської партії Vox, Австрійської партії свободи та угорського "Фідеса" знялись у відео, де вітають Трампа в коридорах Європейського парламенту під пісню YMCA групи Village People.

Congratulations @realDonaldTrump 🇺🇸, now it is our turn! #Patriots pic.twitter.com/tbwFmrWQHz

