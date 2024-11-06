Ультраправые евродепутаты поздравили победу Трампа и призвали "вернуть Европе величие"

Члены группы "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США призывами "вернуть Европе величие".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представители еврогруппы из испанской партии Vox, Австрийской партии свободы и венгерского "Фидеса" снялись в видео, где приветствуют Трампа в коридорах Европейского парламента под песню YMCA группы Village People.

По словам политиков, предстоящее возвращение республиканца в Белый дом продемонстрировало "волю народа к новому смелому направлению".

"Теперь пришло время для нас в Европе последовать этому примеру", – считают они.

В конце видео евродепутаты надевают кепки с надписью "Вернем Европе величие", который обыгрывает лозунг кампании Трампа "Вернем Америке величие".

"Фидес" – партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ближайшего союзника Трампа в Европе. Орбан поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Также венгерский премьер на фоне успехов Республиканской партии на выборах в США заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

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