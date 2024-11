Ультраправые евродепутаты поздравили победу Трампа и призвали "вернуть Европе величие"

Члены группы "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США призывами "вернуть Европе величие".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представители еврогруппы из испанской партии Vox, Австрийской партии свободы и венгерского "Фидеса" снялись в видео, где приветствуют Трампа в коридорах Европейского парламента под песню YMCA группы Village People.

Congratulations @realDonaldTrump 🇺🇸, now it is our turn! #Patriots pic.twitter.com/tbwFmrWQHz

