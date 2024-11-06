CNN: Трамп перемагає у п'ятому "хиткому" штаті, забезпечуючи собі 291 голос виборників

Колишній президент, кандидат Республіканської партії Дональд Трамп переможе у ключовому штаті Мічиган.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перемогу Трампа у Мічигані прогнозує CNN і у своїй схемі з результатами виборів стверджує, що Трамп вже заручився підтримкою 291 виборника.

На кону 15 голосів виборників у Мічигані. Для перемоги на президентських виборах 2024 року потрібно щонайменше 270 голосів вибірників.

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Президент Джо Байден виграв у штаті у 2020 році після того, як Трамп виграв його у 2016 році, ставши першим республіканцем, який зробив це з 1988 року.

Варто зазначити, що крім Мічигану, у Вісконсині та Пенсильванії демократи стабільно вигравали в 1992-2012 роках, але Трамп змінив цю тенденцію.

Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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