CNN: Трамп побеждает в пятом "шатком" штате, обеспечивая себе 291 голос выборщиков
Бывший президент, кандидат Республиканской партии Дональд Трамп победит в ключевом штате Мичиган.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Победу Трампа в Мичигане прогнозирует CNN и в своей схеме с результатами выборов утверждает, что Трамп уже заручился поддержкой 291 выборщика.
На кону 15 голосов выборщиков в Мичигане. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно не менее 270 голосов выборщиков.
Президент Джо Байден выиграл в штате в 2020 году после того, как Трамп выиграл его в 2016 году, став первым республиканцем, который сделал это с 1988 года.
Стоит отметить, что кроме Мичигана, в Висконсине и Пенсильвании демократы стабильно выигрывали в 1992-2012 годах, но Трамп изменил эту тенденцию.
Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".
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