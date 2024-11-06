Прем'єр Ірландії оголосив дату дострокових виборів

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс оголосив про наміри оголосити дострокові загальні виборів на п’ятницю, 29 листопада.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю RTÉ.

Ірландський прем'єр пояснив, що поки утримувався від ініціювання розпуску парламенту, аби той встиг ухвалити зміни до бюджету на 2025 рік. Це сталось напередодні, 5 листопада.

"Я маю намір домагатися розпуску парламенту в п'ятницю (8 листопада. – Ред.), і я сподіваюся, що день голосування відбудеться 29 листопада", – анонсував Гарріс.

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В Ірландії парламент офіційно розпускає президент, який є незалежною від політиків фігурою. Зустріч із ним глава уряду анонсував якраз у п’ятницю.

Ще в жовтні стало зрозуміло, що вибори будуть у листопаді або на початку грудня, оскільки прем’єр-міністр заявив, що хоче проводити їх цього року, а не чекати наближення кінця каденції у березні.

38-річний Гарріс прагне зберегти 14-річне перебування при владі своєї політсили, "Фіне Гел", яку очолив у квітні цього року – після несподіваної відставки прем’єра Лео Варадкара.

За нинішніми розкладами, перемогу здобудуть "Фіне Гел" та її основна суперниця "Фіанна Файл" на чолі з віцепрем’єром Міхолом Мартіном, які з 2020 року входять до коаліції. Головна опозиційна партія – ліві націоналісти "Шинн Фейн", які виступають за возз’єднання Ірландії та Північної Ірландії, – на третьому місці.