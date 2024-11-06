Премьер Ирландии объявил дату досрочных выборов в стране

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис объявил о намерениях объявить досрочные всеобщие выборы на пятницу, 29 ноября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью RTÉ.

Ирландский премьер пояснил, что пока воздерживался от инициирования роспуска парламента, чтобы тот успел принять изменения в бюджет на 2025 год. Это произошло накануне, 5 ноября.

"Я намерен добиваться роспуска парламента в пятницу (8 ноября. – Ред.), и я надеюсь, что день голосования состоится 29 ноября", – анонсировал Харрис.

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В Ирландии парламент официально распускает президент, который является независимой от политиков фигурой. Встречу с ним глава правительства анонсировал как раз в пятницу.

Еще в октябре стало понятно, что выборы будут в ноябре или в начале декабря, поскольку премьер-министр заявил, что хочет проводить их в этом году, а не ждать приближения конца каденции в марте.

38-летний Харрис стремится сохранить 14-летнее пребывание у власти своей политсилы, "Финэ Гэл", которую возглавил в апреле этого года – после неожиданной отставки премьера Лео Варадкара.

По нынешним раскладам, победу одержат "Фине Гел" и ее основная соперница "Фианна Файл" во главе с вице-премьером Михолом Мартином, которые с 2020 года входят в коалицию. Главная оппозиционная партия – левые националисты "Шинн Фейн", выступающие за воссоединение Ирландии и Северной Ирландии, – на третьем месте.