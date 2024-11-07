Трамп и президент Южной Кореи пообщались о привлечении Россией войск КНДР

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Йолем – они, среди прочего, подняли вопрос развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины.

Об этом заявил первый заместитель советника президента Южной Кореи по национальной безопасности Ким То Хё, сообщает Yonhap News Agency, передает "Европейская правда".

По данным агентства, во время разговора Йоль поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Они обсудили связи между странами в области безопасности, экономики и глобальных вопросов.

По словам южнокорейского чиновника, Юн и Трамп обсудили "ситуацию в Северной Корее, включая недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в России". Кроме того, стороны "выразили обеспокоенность вопросами безопасности и срочностью ситуации в Украине".

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Отмечается, что во время разговора Трамп акцентировал, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной промышленности, в частности в морском кораблестроении, экспорте, ремонте и техническом обслуживании.

В Офисе лидера Южной Кореи отметили, что они также договорились провести личную встречу в ближайшее время.

"Они поделились мнением, что им необходимо обсудить эти вопросы лично, и договорились встретиться как можно раньше, когда смогут назначить дату и место", – сказал заместитель советника Юна по нацбезопасности.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и трех ключевых стран-союзниц заявили во вторник, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

Накануне в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни.