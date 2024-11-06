Рютте: НАТО має зробити більше для зміни траєкторії війни

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи розгортання тисяч північнокорейських військових в Курській області, заявив про необхідність зробити більше, аби змінити курс російсько-української війни.

Про це він написав у колонці для Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рютте, поява північнокорейських військ на європейській землі має змусити всіх замислитися, "чи не стоїмо ми на порозі чогось набагато темнішого, ніж спустошення, яке вже спіткало народ України".

Поглиблення військових і економічних зв'язків між Росією і Північною Кореєю не лише загрожує євроатлантичній і індо-тихоокеанській безпеці, але й загрожує глобальній безпеці, наголосив Рютте.

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Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії країни-члени НАТО надали Україні понад 99% усієї військової підтримки та перебувають на шляху до виконання фінансової обіцянки надати Україні цього року 40 млрд євро військової допомоги.

"Зараз нам потрібні політичні зобов'язання продовжувати цей курс у довгостроковій перспективі. Досі наша підтримка допомагала Україні продовжувати боротьбу. Але нам потрібно зробити набагато більше, щоб змінити траєкторію конфлікту. Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його друзів – авторитарних режимів", – заявив Рютте.

Генсек НАТО додав, що також слід більше інвестувати у відносини з індо-тихоокеанськими партнерами.

"Підтримка України коштує лише частку наших річних військових бюджетів. Це невелика ціна за мир. Питання в тому, чи можемо ми дозволити собі не платити?" – риторично запитав він.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та трьох ключових країн-союзниць заявили у вівторок, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.