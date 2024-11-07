Кандидатка в єврокомісари з розширення назвала підтримку України абсолютним пріоритетом

Під час слухань у Європарламенті щодо кандидатури номінованої на посаду комісара з розширення Марти Кос вона назвала підтримку України та відсіч російській агресії абсолютним пріоритетом.

Як пише "Європейська правда", про слухання розповіли у пресслужбі Європарламенту.

У своєму вступному слові Кос зазначила, що розширення "проходить червоною ниткою через моє життя".

Кос підкреслила, що процес розширення – це марафон, а не спринт. І хоча вона підтримує амбіції, шлях до розширення повинен залишатися заснованим на заслугах, а кожна країна, яка прагне приєднатися до ЄС, повинна бути ретельно оцінена на основі її індивідуальних заслуг: "Тут немає коротких шляхів".

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Водночас у разі затвердження Марта Кос пообіцяла, що всі країни, які претендують на вступ, будуть добре підготовлені, матимуть сильну політичну підтримку з боку ЄС і будуть супроводжуватися ним на всьому шляху цього процесу. Країни, які проводять реформи, також повинні отримати переваги, в тому числі через поступову інтеграцію в єдиний ринок.

Давши зрозуміти, що вона буде боротися з відступом від демократії, Кос також підкреслила необхідність рішучих європейських зобов'язань щодо країн-кандидатів.

Щодо України, вона пообіцяла тісно співпрацювати з Києвом, підтримуючи його відновлення та реконструкцію в координації з G7 та іншими міжнародними партнерами-однодумцями.

Підтримка України та відсіч російській агресії є абсолютним пріоритетом, і вона сказала, що переговори про розширення з цією країною повинні стати європейською дороговказною зіркою для цієї "героїчної нації – так само як і для Молдови".

За даними Politico, Марта Кос під час свого виступу навіть заговорила українською – але через відсутність перекладача журналісти не змогли переповісти, що саме вона сказала.

Вона також зобов'язалася перетворити розширення з можливості на реальність для Західних Балкан, сприяти примиренню та регіональній співпраці, а також підкреслила, що двосторонні питання "не можуть залишатися постійними перешкодами" для їхніх перспектив вступу до ЄС.

За результатами слухань відомо, що Марта Кос стане новим комісаром ЄС з питань розширення. Вона отримала достатню підтримку на засіданні за зачиненими дверима, повідомили Politico кілька посадовців і депутатів Європарламенту.

Важливо, що вона отримала підтримку групи Європейської народної партії, незважаючи на певну опозицію з боку частини словенської делегації. Кос пов'язана з ліберальною політичною сім'єю Renew.

"ЄвроПравда" вже розповідала найважливіші факти про Марту Кос, що може стати ключовою для України посадовицею у Єврокомісії.

До неї, нагадаємо, посаду комісара з розширення обіймав представник Угорщини Олівер Варгеї. У новому складі ЄК Урсула фон дер Ляєн "понизила" його до комісара з охорони здоров’я та добробуту тварин.

Наразі Варгеї став єдиним комісаром, у якого виникли труднощі у процесі затвердження в Європарламенті – йому доведеться повторно відповідати на письмові запитання депутатів.