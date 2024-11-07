Кандидатка в еврокомиссары по расширению назвала поддержку Украины абсолютным приоритетом

Во время слушаний в Европарламенте по кандидатуре номинированной на должность комиссара по расширению Марты Кос она назвала поддержку Украины и отпор российской агрессии абсолютным приоритетом.

Как пишет "Европейская правда", о слушаниях рассказали в пресс-службе Европарламента.

В своем вступительном слове Кос отметила, что расширение "проходит красной нитью через мою жизнь".

Кос подчеркнула, что процесс расширения – это марафон, а не спринт. И хотя она поддерживает амбиции, путь к расширению должен оставаться основанным на заслугах, а каждая страна, стремящаяся присоединиться к ЕС, должна быть тщательно оценена на основе ее индивидуальных заслуг: "Здесь нет коротких путей".

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В то же время в случае утверждения Марта Кос пообещала, что все страны, претендующие на вступление, будут хорошо подготовлены, будут иметь сильную политическую поддержку со стороны ЕС и будут сопровождаться им на всем пути этого процесса. Страны, которые проводят реформы, также должны получить преимущества, в том числе через постепенную интеграцию в единый рынок.

Дав понять, что она будет бороться с отступлением от демократии, Кос также подчеркнула необходимость решительных европейских обязательств в отношении стран-кандидатов.

Что касается Украины, она пообещала тесно сотрудничать с Киевом, поддерживая его восстановление и реконструкцию в координации с G7 и другими международными партнерами-единомышленниками.

Поддержка Украины и отпор российской агрессии является абсолютным приоритетом, и она сказала, что переговоры о расширении с этой страной должны стать европейской путеводной звездой для этой "героической нации – так же, как и для Молдовы".

По данным Politico, Марта Кос во время своего выступления даже заговорила на украинском – но из-за отсутствия переводчика журналисты не смогли пересказать, что именно она сказала.

Она также обязалась превратить расширение из возможности в реальность для Западных Балкан, способствовать примирению и региональному сотрудничеству, а также подчеркнула, что двусторонние вопросы "не могут оставаться постоянными препятствиями" для их перспектив вступления в ЕС.

По результатам слушаний известно, что Марта Кос станет новым комиссаром ЕС по вопросам расширения после того. Она получила достаточную поддержку на заседании за закрытыми дверями, сообщили Politico несколько должностных лиц и депутатов Европарламента.

Важно, что она получила поддержку группы Европейской народной партии, несмотря на определенную оппозицию со стороны части словенской делегации. Кос связана с либеральной политической семьей Renew.

"ЕвроПравда" уже рассказывала важнейшие факты о Марте Кос, которая может стать ключевым для Украины должностным лицом в Еврокомиссии.

До нее, напомним, должность комиссара по расширению занимал представитель Венгрии Оливер Вархеи. В новом составе ЕК Урсула фон дер Ляйен "понизила" его до комиссара по охране здоровья и благополучию животных.

Сейчас Вархеи стал единственным комиссаром, у которого возникли трудности в процессе утверждения в Европарламенте – ему придется повторно отвечать на письменные вопросы депутатов.