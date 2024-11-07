Європарламент не дав зелене світло угорському єврокомісару, він піде на нову перевірку

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї, якому у новому складі Єврокомісії запропонували портфель комісара з охорони здоров’я і добробуту тварин, не отримав швидкого схвалення у Європарламенті і повинен буде відповісти на додаткові запитання депутатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Варгеї 6 листопада заслухали на комітетах Європарламенту. Протягом близько 3,5 годин йому довелося відповідати на запитання з нової сфери відповідальності та щодо його зв’язків з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У підсумку координатори профільних комітетів вирішили вимагати від Варгеї ще один раунд відповідей на письмові запитання.

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"Відзначаємо, що відповіді, надані паном Варгеї, не відповідають очікуванням групи Renew Europe, тож ми підсумовуємо, що на даному етапі не можемо підтримати його номінацію", – заявили у ліберальній групі після слухань з угорським кандидатом.

Координаторка комітету з питань довкілля, громадського здоров’я та продовольчої безпеки від "Зелених" Сара Матьє зазначила, що Варгеї "не переконав їх" щодо відповідності посаді своєї кандидатури.

Серед іншого, Варгеї поставили багато запитань щодо його позиції стосовно абортів, і він повторював, що є "союзником жінок", але це питання, мовляв, поза компетенціями ЄС.

За словами кількох посадовців Європарламенту, імена яких видання не вказує, Варгеї підтримали лише "Європейські консерватори і реформісти", тоді як "Зелені", ліберали та соціал-демократи наполягали на ще одному раунді письмових запитань.

Варгеї повинен буде дати відповідь на них до понеділка, після чого координатори комітетів знову проведуть зустріч щодо його кандидатури, де для її погодження необхідно дві третини голосів. Якщо їм так і не вдасться досягнути рішення про схвалення або відхилення кандидатури, голосування перейде на рівень комітетів загалом, де для схвалення достатньо буде простої більшості.

Розвиток подій з кандидатурою Варгеї не став несподіванкою.

Це перший з кандидатів, у якого виникли проблеми у процесі призначення нового складу Єврокомісії.

Нагадаємо, у новій Комісії Варгеї був номінований на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин, тоді як до цього опікувався важливою сферою розширення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення рішенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забрати у нього цю посаду.

Сам Варгеї назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.