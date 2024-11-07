Франція викликала представника КНДР через відправлення військ до Росії

Міністерство закордонних справ Франції ще у жовтні викликало дипломатичного представника Північної Кореї, аби висловити йому протест через підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

Про це на брифінгу заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан, передає "Європейська правда".

На питання про можливі санкції проти КНДР після її рішення відправити війська для участі в бойових діях проти України Лемуан підкреслив, що Париж готовий "рішуче реагувати в координації з нашими партнерами".

Він зазначив, що 28 жовтня МЗС Франції викликало дипломатичного представника Північної Кореї в Парижі.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що така підтримка не залишиться без відповіді", – додав речник французького зовнішньополітичного відомства.

Франція не має дипломатичних відносин з Північною Кореєю, але її постійний представник акредитований при ЮНЕСКО – спеціалізованій установі ООН з питань освіти, науки та культури, чия штаб-квартира розташована в Парижі.

Напередодні у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області в останні дні.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та трьох ключових країн-союзниць цього тижня заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.