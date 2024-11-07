Франция вызвала представителя КНДР из-за отправки войск в Россию

Министерство иностранных дел Франции еще в октябре вызвало дипломатического представителя Северной Кореи, чтобы выразить ему протест из-за поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель французского МИД Кристоф Лемуан, передает "Европейская правда".

На вопрос о возможных санкциях против КНДР после ее решения отправить войска для участия в боевых действиях против Украины Лемуан подчеркнул, что Париж готов "решительно реагировать в координации с нашими партнерами".

Он отметил, что 28 октября МИД Франции вызвал дипломатического представителя Северной Кореи в Париже.

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"Мы четко дали понять, что такая поддержка не останется без ответа", – добавил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Франция не имеет дипломатических отношений с Северной Кореей, но ее постоянный представитель аккредитован при ЮНЕСКО – специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры, чья штаб-квартира расположена в Париже.

Накануне в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" и трех ключевых стран-союзниц на этой неделе заявили, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.