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Британському депутату оголосили звинувачення через бійку на вулиці

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Новини — Четвер, 7 листопада 2024, 17:36 — Олег Павлюк

Депутата від владної Лейбористської партії Великої Британії 55-річного Майка Еймсбері викликали до суду для звинувачень після публікації відео, де він б’є людину на вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Звинувачення проти Еймсбері, членство якого в Лейбористській партії тимчасово призупинили, пов'язане з повідомленнями про напад на 45-річного чоловіка у місті Фродшем, що у графстві Чешир, у ніч на 26 жовтня.

На відео, яке першим оприлюднив таблоїд Mail Online, видно, як схожий на Еймсбері чоловік б’є кулаком в обличчя свого співрозмовника, після чого той падає на асфальт.

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Депутат-лейборист має пізніше постати перед судом, де йому офіційно оголосять звинувачення у нападі.

Сам Еймсбері підтвердив інцидент і висловив "глибокий жаль" через це, запевнивши в готовності співпрацювати з поліцією.

Майк Еймсбері обрався до парламенту у своєму виборчому окрузі в Чеширі на загальних виборах у липні 2024 року, які принесли Лейбористській партії переконливу перемогу.

До цього політик був членом парламенту з 2017 року, а з 2018 по 2024 роки також входив до тіньового уряду.

Нагадаємо, у червні через бійку в парламенті Італії було відсторонено 11 депутатів.

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