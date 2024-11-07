Британському депутату оголосили звинувачення через бійку на вулиці

Депутата від владної Лейбористської партії Великої Британії 55-річного Майка Еймсбері викликали до суду для звинувачень після публікації відео, де він б’є людину на вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Звинувачення проти Еймсбері, членство якого в Лейбористській партії тимчасово призупинили, пов'язане з повідомленнями про напад на 45-річного чоловіка у місті Фродшем, що у графстві Чешир, у ніч на 26 жовтня.

На відео, яке першим оприлюднив таблоїд Mail Online, видно, як схожий на Еймсбері чоловік б’є кулаком в обличчя свого співрозмовника, після чого той падає на асфальт.

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🚨 NEW: Suspended Labour MP Mike Amesbury, elected in Runcorn and Helsby, has been charged with assault after punching a constituentpic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg – Politics UK (@PolitlcsUK) November 7, 2024

Депутат-лейборист має пізніше постати перед судом, де йому офіційно оголосять звинувачення у нападі.

Сам Еймсбері підтвердив інцидент і висловив "глибокий жаль" через це, запевнивши в готовності співпрацювати з поліцією.

Майк Еймсбері обрався до парламенту у своєму виборчому окрузі в Чеширі на загальних виборах у липні 2024 року, які принесли Лейбористській партії переконливу перемогу.

До цього політик був членом парламенту з 2017 року, а з 2018 по 2024 роки також входив до тіньового уряду.

Нагадаємо, у червні через бійку в парламенті Італії було відсторонено 11 депутатів.