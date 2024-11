Британському депутату оголосили звинувачення через бійку на вулиці

Депутата від владної Лейбористської партії Великої Британії 55-річного Майка Еймсбері викликали до суду для звинувачень після публікації відео, де він б’є людину на вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Звинувачення проти Еймсбері, членство якого в Лейбористській партії тимчасово призупинили, пов'язане з повідомленнями про напад на 45-річного чоловіка у місті Фродшем, що у графстві Чешир, у ніч на 26 жовтня.

На відео, яке першим оприлюднив таблоїд Mail Online, видно, як схожий на Еймсбері чоловік б’є кулаком в обличчя свого співрозмовника, після чого той падає на асфальт.

Реклама:

🚨 NEW: Suspended Labour MP Mike Amesbury, elected in Runcorn and Helsby, has been charged with assault after punching a constituentpic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg