Британскому депутату предъявили обвинения из-за драки на улице

Депутата от правящей Лейбористской партии Великобритании 55-летнего Майка Эймсбери вызвали в суд для обвинений после публикации видео, где он бьет человека на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Обвинения против Эймсбери, членство которого в Лейбористской партии временно приостановили, связано с сообщениями о нападении на 45-летнего мужчину в городе Фродшем, что в графстве Чешир, в ночь на 26 октября.

На видео, которое первым обнародовал таблоид Mail Online, видно, как похожий на Эймсбери мужчина бьет кулаком в лицо своего собеседника, после чего тот падает на асфальт.

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🚨 NEW: Suspended Labour MP Mike Amesbury, elected in Runcorn and Helsby, has been charged with assault after punching a constituentpic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg – Politics UK (@PolitlcsUK) November 7, 2024

Депутат-лейборист должен позже предстать перед судом, где ему официально объявят обвинения в нападении.

Сам Эймсбери подтвердил инцидент и выразил "глубокое сожаление" из-за этого, заверив в готовности сотрудничать с полицией.

Майк Эймсбери избрался в парламент в своем избирательном округе в Чешире на всеобщих выборах в июле 2024 года, которые принесли Лейбористской партии убедительную победу.

До этого политик был членом парламента с 2017 года, а с 2018 по 2024 годы также входил в теневое правительство.

Напомним, в июне из-за драки в парламенте Италии были отстранены 11 депутатов.