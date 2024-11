Британскому депутату предъявили обвинения из-за драки на улице

Депутата от правящей Лейбористской партии Великобритании 55-летнего Майка Эймсбери вызвали в суд для обвинений после публикации видео, где он бьет человека на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Обвинения против Эймсбери, членство которого в Лейбористской партии временно приостановили, связано с сообщениями о нападении на 45-летнего мужчину в городе Фродшем, что в графстве Чешир, в ночь на 26 октября.

На видео, которое первым обнародовал таблоид Mail Online, видно, как похожий на Эймсбери мужчина бьет кулаком в лицо своего собеседника, после чего тот падает на асфальт.

