МЗС відреагувало на статтю WSJ про "мирні пропозиції" оточення Трампа

У Міністерстві закордонних справ України відмовляються коментувати публікації ЗМІ про нібито пропозиції, які оточення Дональда Трампа пропонує йому для врегулювання війни в Україні.

Про це на брифінгу в четвер, 7 листопада, сказав речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тихого, у Києві не бачать підстав в обговоренні "речей, які поширюються у ЗМІ, що не представляють офіційних позицій чи пропозицій та є просто чиїмось думками, поширеними у ЗМІ".

"Тому не вдаватимусь у деталі та спекулювати стосовно того, чи можемо ми прийняти або не прийняти якісь там речі", – додав він.

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Водночас Тихий наголосив на тому, що Україна підтримує "тісний контакт" з командою Трампа та його оточенням, як і з Республіканською партією, і в "найближчі тижні та місяці" очікується ще більше контактів між ними – зокрема і стосовно війни в Україні.

За словами речника МЗС, Київ і далі виступає за врегулювання війни на основі "формули миру", який Зеленський особисто представив Дональду Трампу під час зустрічі у вересні.

"План перемоги" – це вулиця з двостороннім рухом, вигідна для обох сторін, України та партнерів, а не лише для США, і він був розроблений саме таким чином, щоб показати, що Україна приносить додаткову цінність за столом переговорів", – зазначив Тихий.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Сам Зеленський, вітаючи напередодні Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.