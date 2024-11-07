МИД отреагировал на статью WSJ о "мирных предложениях" окружения Трампа

В Министерстве иностранных дел Украины отказываются комментировать публикации СМИ о якобы предложениях, которые окружение Дональда Трампа предлагает ему для урегулирования войны в Украине.

Об этом на брифинге в четверг, 7 ноября, сказал представитель МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

По словам Тихого, в Киеве не видят оснований в обсуждении "вещей, которые распространяются в СМИ, которые не представляют официальных позиций или предложений и являются просто чьими-то мыслями, распространенными в СМИ".

"Поэтому не буду вдаваться в детали и спекулировать относительно того, можем ли мы принять или не принять какие-то там вещи", – добавил он.

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В то же время Тихий отметил, что Украина поддерживает "тесный контакт" с командой Трампа и его окружением, как и с Республиканской партией, и в "ближайшие недели и месяцы" ожидается еще больше контактов между ними – в том числе и относительно войны в Украине.

По словам представителя МИД, Киев продолжает выступать за урегулирование войны на основе "формулы мира", который Зеленский лично представил Дональду Трампу во время встречи в сентябре.

"План победы" – это улица с двусторонним движением, выгодная для обеих сторон, Украины и партнеров, а не только для США, и он был разработан именно таким образом, чтобы показать, что Украина приносит дополнительную ценность за столом переговоров", – отметил Тихий.

По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Сам Зеленский, поздравляя накануне Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.