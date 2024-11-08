Октябрь в Испании побил рекорд по количеству осадков

В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений, которые сопровождались смертельными наводнениями.

Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET), пишет "Европейская правда".

По данным AEMET, в октябре на материковой Испании выпало в среднем 147 миллиметров осадков – почти вдвое больше среднего количества осадков в этом же месяце.

Абсолютный рекорд установил город Турис, что в 15 километрах выше по течению от Валенсии: там за час выпало 184,6 мм осадков. За сутки в этом городе выпал 771 мм осадков.

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Кроме того, отметили в AEMET, октябрь в целом был теплым месяцем: средняя температура на материковой Испании составила 15,5°C – на 0,9°C выше среднего показателя.

На конец октября пришлись смертельные наводнения в Испании, в результате которых погибли более 220 человек, больше всего – в Валенсии, что на востоке страны. Еще 78 человек считаются пропавшими без вести.

Ученые говорят, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата. Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, которое увеличивает испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.