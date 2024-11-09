Греция и Турция договорились продолжать диалог, несмотря на разногласия

На встрече, состоявшейся в Афинах в пятницу, министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис и его турецкий коллега Хакан Фидан провели откровенный разговор о длительных спорах между их странами в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Обе стороны признали, что у них есть существенные разногласия, но они также согласились не соглашаться, подчеркнув важность продолжения диалога, несмотря на отсутствие консенсуса по ключевым вопросам.

Герапетритис подчеркнул, что для Греции ключевым вопросом остается делимитация континентального шельфа и исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

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"Наши позиции отличаются по объему дискуссий, при этом наша позиция сосредоточена на одном вопросе. Мы вернемся к этой теме на следующей встрече", – заявил он. С другой стороны, Фидан настаивал на позиции Турции относительно существования "взаимосвязанных вопросов в Эгейском море".

Встреча завершилась тем, что обе стороны согласились создать дипломатический механизм, направленный на предотвращение напряженности, особенно в свете прошлых инцидентов, которые едва не переросли в кризисы. Эта новая инициатива дополнит текущее трехстороннее участие в политическом диалоге, так называемую "позитивную повестку дня" и меры по укреплению доверия.

С точки зрения Афин, главным выводом стало подтверждение непрерывного диалога по критическим вопросам, хотя и без ожидания немедленных прорывов.

"Заявления подтверждают, что существует позитивная атмосфера, на которой мы можем строить", – сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая из Будапешта. "Однако, все еще нет общих рамок для углубленных дискуссий по нашему единственному большому спору с Турцией, который заключается в делимитации СЭЗ и континентального шельфа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", – добавил он.

Мицотакис сказал, что Греция подходит к переговорам с позиции силы.

"Мы – страна с мощными вооруженными силами, стабильной и растущей экономикой, а также рамками геополитических альянсов, которые признают легитимность наших позиций, подкрепленных решениями Европейского Совета, которые усиливают нашу позицию", – сказал Мицотакис.

Он добавил: "Мы говорим, и мы будем продолжать говорить. И даже если мы не сможем найти рамки для достижения согласия по нашему центральному спору, мы должны сохранять спокойствие".

По Кипру разногласия были очевидными. Герапетритис подчеркнул решение, основанное на параметрах ООН, в то время как Фидан повторил мнение Турции о том, что дискуссии должны базироваться на "реалиях на острове", утверждая, что федеральная модель больше не является жизнеспособной.

Оба министра также коснулись вопроса прав меньшинств, при этом Фидан выразил обеспокоенность относительно сохранения османских памятников в Греции. Однако Афины утверждают, что эти объекты находятся под их юрисдикцией и управляются органами культуры.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов, начиная от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и до разделения Кипра.

Но в конце прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.