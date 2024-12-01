Зеленский уволил посла Украины в Нидерландах

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича.

Об этом говорится в Указе, обнародованном на сайте президента, передает "Европейская правда".

В пятницу, 29 ноября, Зеленский распорядился уволить Карасевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах.

"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в документе.

Реклама:

Дипломат занимал эту должность с 2023 года.

В то же время, заметим, народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко писал, что Карасевич получил новую должность – государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября.

Недавно Россию второй год подряд не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период 2025 – 2027 годов.