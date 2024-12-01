Явка на виборах до парламенту Румунії вже найвища з 2008 року

Станом на 18:00 кількість румунських виборців, які віддали свій голос за новий парламент, побила загальну явку на виборах 2008 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За останніми даними, на парламентських виборах у Румунії проголосували 8,2 мільйона громадян у країні та понад 607 тисяч – у діаспорі. Явка виборців досягла 46,09%.

Зазначимо, що цей показник уже побив явку на всіх парламентських виборах у Румунії, починаючи з 2008 року, коли вона не піднімалась вище 41,8%. На останніх виборах 2020-го явка взагалі впала до мінімальних 33,3%.

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Для порівняння, в першому турі цьогорічних президентських виборів у Румунії явка виборців становила 52,56%: свої голоси віддали 9 465 257 з 18 008 480 громадян, які мають право голосу.

У неділю, 1 грудня, румуни голосують на парламентських виборах, які проходять між двотуровою президентською гонкою, перший тур якої занурив країну у заворушення після звинувачень у порушеннях на виборах і російському втручанні.

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Голосування почалось о 7:00 та завершиться о 21:00 за місцевим часом (час збігається з київським).

Для проходження до парламенту політичні партії повинні набрати щонайменше 5% голосів на національному рівні. Політичні альянси з двох партій повинні набрати 8%, альянси з трьох партій – 9%, а альянси з чотирьох і більше партій – 10%.

Голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських перегонів, в якому найбільшу кількість голосів здобув ультраправий та проросійський шовініст Келін Джорджеску. На другому місці опинилася правоцентристка від партії AUR Елена Ласконі.

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